شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنساوى والألمانى يرسما البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالعجوزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عدد من طلبة الثانوية العامة للشعبة العلمية بمدرسة قومية العجوزة، أن امتحان الفرنساوى كان سهلا وبه سؤال واحد فقط به صعوبة، وأن الامتحان بشكل عام سهل، متمنين أن تستمر باقى الامتحانات على نفس المستوى.

وأكدن عدد من الطالبات لـ ”الخليج 365”، أن امتحان اللغة الفرنسية فى مستوى الطالب المتوسط وهناك سؤال ليميز الطالب المتفوق، أما امتحان اللغة الألمانية به سؤال القطعة به صعوبة ولكن باقى الأسئلة فى المتناول.

وفى السياق، شهدت مدرسة قومية بالعجوزة، تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك اثناء دخول طلبة الثانوية العامة للشعبة العلمية، صباح اليوم للجان لاداء الامتحان.

ويؤدى الطلاب اختبار اللغة الثانية وتشمل" الصينية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية، ويجيب الطلاب فى ورق البابل شيت فقط دون تسجيل الإجابات على التابلت.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد آخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .