شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية للتموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الإثنين والتى جاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 7 جنيهات.
- البصل الأبيض 5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
- الجزر بـ 7.5 جنيه.
- الخيار بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.
الباذنجان العروس 5.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات.
- الفلفل الألوان 12.5 جنيه.
- الليمون بـ 14 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 17 جنيها
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.
العنب الأحمر 13 جنيها
العنب الأبيض 11 جنيها
الباميا الخضراء 14 جنيها
تفاح احمر ايطالى 27 جنيها
برتقال بلدى 5 جنيهات.
تفاح بلدى 15 جنيها.
مشمش 22 جنيهاً.