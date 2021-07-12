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وزيرة الصحة: انضمام مصر لاتفاقية AMA الإفريقية لتشجيع توطين صناعة الدواء محليا

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القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا، منذ قليل، بحضور ميشيل سيديبيه مبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص لوكالة الدواء الأفريقية  AMA، وأعلنت خلاله انضمام مصر لاتفاقية ال AMA التي تشجع الدول  الإفريقية على توطين صناعة الدواء المحلي وتوفير الاحتياجات الافريقية من الدواء .

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن ميشيل سيديبيه مبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص لوكالة الدواء الأفريقية AMA ، سيزور مصنع لقاحات بفاكسيرا كما سيطلع علي المعايير القياسية لتصنيع اللقاح، مشيرة إلي أن مصر تستهدف توطين صناعة الدواء وفقا للمعايير العالمية.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان أن مصر بفضل توجيهات القيادة السياسية استطاعت انشاء أول مصنع لتصنيع لقاحات كورونا، مشيرة إلي أن الدولة تستهدف توفير احتياجاتها من الأدوية عبر سبل التصنيع الجيد .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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