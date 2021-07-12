شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: الانتهاء من رقمنة 65 مليون ورقة من الوثائق الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقريراً حول محاور العمل التي تتم لتنفيذ مشروع نقل الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خلال اجتماع عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي وزارتي الاتصالات والإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة العاصمة الإدارية.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقريراً حول محاور العمل التي تتم لتنفيذ مشروع نقل الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وحول رقمنة الوثائق الحكومية، أكد الدكتور عمرو طلعت، أنه تم تشكيل لجان لدراسة الكم المتداول بكل جهة، وتم الانتهاء من رقمنة حوالي 65 مليون ورقة من الكم المتداول في كل مراحل مشروع الرقمنة.

وأكد الوزير حول وحدات التحول الرقمي، تم الانتهاء من التشكيل النهائي لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي لعدد 41 جهة، مشيرا إلى إطلاق أكاديمية التحول الرقمي، كمظلة مستدامة لتوفير جميع البرامج التدريبية الخاصة بوحدات التحول الرقمي والمنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف بناء القدرات الرقمية والفنية للعاملين بالحكومة.