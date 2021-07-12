شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: وكالة الدواء الأفريقية تشجع دول القارة على توطين الصناعة الدوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن اتفاقية وكالة الدواء الأفريقية تشجع دول القارة على توطين صناعة الدواء المحلى، مشيرا إلى التوقيع على هذه الاتفاقية، مضيفة: واليوم تعلن مصر على الانضمام لهذه الوكالة ونسعى أن يكون مقرها في القاهرة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفى حول إعلان انضمام مصر لاتفاقية وكالة الدواء الافريقية، أن أهمية الوكالة الافريقية للدواء تتمثل في أنها توحد التشريعات والقوانين الخاصة بتداول الأدوية وتسجيلها وتسعيرها وتمكن في التصنيع والاستثمار في الأدوية خاصة بعد مرور العالم بجائحة كورونا، الدول الافريقية القدرات التصنيعية وتبادل الأدوية واللقاحات.

وتابعت الدكتورة هالة زايد: "نرحب بانضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الخاصة بإنشاء وكالة الدواء الأفريقية.. والدولة المصرية سوف تدعم أن تكون هذه الوكالة الافريقية للدواء صرحا كبيرا يخدم دول القارة الافريقية.. والقيادة السياسية تدعم هذه الوكالة ويتم إقرارها من القادة الأفارقة في القمة الافريقية المقبلة.