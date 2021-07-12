المحطات النووية: لن نكتفي بمحطة الضبعة.. ومشروعات مرتقبة بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور هشام حجازي رئيس قطاع الوقود النووي بهيئة المحطات النووية، إنه تم الانتهاء من تسليم كافة المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على إذن الإنشاء والتراخيص من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتوفير الأمان الكامل للمشروع.

وأضاف حجازي، خلال كلمته في حلقة نقاشية حول دور الطاقة النووية في تحقيق التنمية المستدامة، اليوم الاثنين، أن عملية البدء في إنشاء وتنفيذ محطة الضبعة النووية تتطلب وجود بنية تحتية على أعلى مستوى من الجودة والدقة حتى يستطيع العاملون الروس أو المصريين العمل في جو مستقر وهادئ.

وأكد على أنه تم الانتهاء من تنفيذ المدينة السكنية للعاملين والتي تضم العمالة الروسية والمصرية التابعة لهيئة المحطات النووية بالإضافة لمضي الهيئة قدما للانتهاء من تنفيذ الرصيف البحري الذي سيقوم باستقبال المعدات الثقيلة من روسيا.

وشدد على أن البرنامج النووي المصري لن يكتفي فقط بإقامة مشروع محطة الضبعة، ولكن هناك عددا من المشروعات النووية خاصة بمنطقة الساحل الشمالي سيتم إقامتها تباعا خاصة مع توجه الدولة المصرية نحو الاعتماد على توليد وإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة النووية من خلال مساهمتها في خلق مزيج متكامل مع الوقود الإحفوري لتوليد الطاقة الكهربائية المختلفة.

ونوه بأن هناك خطة طموحة تتبناها حاليا هيئة المحطات النووية بدعم من القيادة السياسية للمضي قدما في تنفيذ مشروعات نووية لتأمين احتياجات البلاد مستقبليا من الطاقة النووية الخاصة بإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية.

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