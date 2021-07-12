بينها الري.. بدء الجلسة العامة للبرلمان للتصويت النهائي على 3 قوانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة اليوم، التصويت نهائيًا على 3 مشروعات قوانين، وهي:

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

- مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

كما يحيل البرلمان في جلسته العامة 41 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.​