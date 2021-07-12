بـ"هيروين وأسلحة نارية".. سقوط عنصرين إجراميين بمحافظتي الشرقية وأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كمية لمخدر الهيروين، وأسلحة نارية، بحوزة عنصرين إجراميين بنطاق محافظتي الشرقية وأسيوط.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، ومديريتي أمن (الشرقية – أسيوط)، تابعت نشاط عنصرين إجراميين تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرتي (مركز شرطة بلبيس – قسم شرطة أول أسيوط) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما على (عنصر إجرامي)، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وعُثر بحوزته على (8 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالي –هاتف محمول)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (300,000 – ثلاثمائة ألف جنيه تقريباً).

كما تم ضبط (عنصر إجرامي - له معلومات جنائية) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة أول أسيوط ، وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي - هاتف محمول – سلاح أبيض - ميزان) وباستكمال التفتيش بمحل إقامته الثاني بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط عثر على (طبنجة معدلة– 3 فرد خرطوش - وعدد من الطلقات النارية).

وبمواجهة المتهمان أيدا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.