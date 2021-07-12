الداخلية: ضبط 170 سلاح و191 قضية مخدرات وتنفيذ 62 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 170 قطعة سلاح ناري، و191 قضية مخدرات، وتنفيذ 62157 حكم قضائي متنوع.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط عدد 170 قطعة سلاح ناري، بحوزة 133 متهمًا، وتنفيذ 62157 حكم قضائي متنوع.

وأثمرت الجهود عن ضبط 191 قضية مخدرات، بإجمالي 203 متهمًا، وضبط 32 متهمًا هاربًا، وضبط 26 متهمًا في أعمال البلطجة، وضبط 368 دراجة نارية مخالفة، وضبط 25947 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 38 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.