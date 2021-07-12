بعد مصرع شقيق رامي صبري.. القبض على 3 أشخاص بمصحة البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على 3 أشخاص يعملون في مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين جنوب الجيزة.

قرار الضبط جاء على خلفية واقعة هروب الشاب "كريم" شقيق المطرب رامي صبري، من المصحة وقفزه في ترعة المريوطية ليلقى حتفه غرقا.

البداية تعود إلى تلقي العميد حسام لافي مأمور مركز البدرشين إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق بترعة المريوطية.

على الفور وجه العميد أحمد الوتيدي رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ بالتنسيق مع الإنقاذ النهري.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن الشاب يدعى "كريم صبري" يبلغ من العمر 34 سنة، كان يعاني من إدمان مخدر الهيروين.

أمس السبت وعلى غير رغبته، تم إيداع الشاب إحدى المصحات بنطاق دائرة المركز؛ أملا في علاجه وطرد تلك السموم من جسده.

قبل غروب شمس الأحد، تسلق الثلاثيني سور المصحة، ولاذ بالهرب ليتبعه أفراد الأمن الإداري والمشرفين لكنه أسرع بالقفز بمجرى ترعة المريوطية ليلقى حتفه غرقا.

وتم انتشال الجثة وإيداعها المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.