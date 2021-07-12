بقيمة 770 ألف جنيه.. ضبط 110 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 110 طربة لمخدر الحشيش، بحوزة عنصر إجرامي في محافظة الإسكندرية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، ومديرية أمن الإسكندرية، نشاط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة مينا القمح البصل بمحافظة الإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (110 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11كيلو جرام – مبلغ مالي –هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (770٫000 – سبعمائة وسبعون ألف جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.