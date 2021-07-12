أمن المنافذ: ضبط 9 قضايا متنوعة.. وتنفيذ 127 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط قضيتين تهريب (قطع غيار – بضائع أجنبية الصنع).

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 9 قضايا، وتحرير 1095 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 127 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات"، تم ضبط 4 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.