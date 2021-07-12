شكرا لقرائتكم خبر عن اسم الراحلة جيهان السادات على محور الفردوس تنفيذا لقرار الرئيس السيسي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت أجهزة محافظة القاهرة اسم الراحلة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، على محور الفردوس، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إصدار قرارا بإطلاق اسمها على محور الفردوس إيمانا بالدور الوطني العظيم الذي قامت به الراحلة في لحظات فارقه من تاريخ الوطن الغالي مصر.







وتوفيت جيهان السادات الجمعة الماضية عن عمر ناهز 87 عاما، وقد لقى نبأ وفاتها اهتماما واسعا من وسائل الإعلام العربية والأجنبية، كما أبرزت تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للراحلة من خلال منحها وسام الكمال وإطلاق اسمها على محور الفردوس بالقاهرة.



ونعت الرئاسة المصرية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، مؤكدة فى بيان لها أنها قدمت نموذجًا للمرأة المصرية فى مساندة زوجها فى ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخى فى حرب أكتوبر المجيدة الذى مثل علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بمنحها وسام الكمال، كما نعت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، السيدة جيهان السادات، واصفةً إياها بأنها كانت نموذجًا للمرأة المثالية الوطنية، التى ضحت براحتها من أجل بلدها، وكتبت السيدة انتصار السيسى، على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك : "لقد رحلت عن عالمنا اليوم، سيدة جليلة وفاضلة، هى السيدة جيهان السادات، التى كانت نموذجًا للمرأة المثالية الوطنية، التى ضحت براحتها من أجل بلدها، فقد شهدت أصعب الفترات وأقساها كزوجة كانت خير السند لزوجها، وخير أم للأبطال، فما زلت أتذكر صورتها وهى تداوى جراح أبطالنا من رجال القوات المسلحة المصرية أثناء حرب أكتوبر المجيدة، رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان".

