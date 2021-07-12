شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يبحث مع "مفوضة أوروبا للشركات" سياسة الاتحاد التنموية تجاه مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية، ⁧‫سامح شكرى، ‬⁩اليوم الأحد، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لقاءً مع ⁧‫جوتا أوربيلينين‬⁩ مفوضة الاتحاد الأوروبى للشراكات الدولية.