شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يبحث مع "مفوضة أوروبا للشركات" سياسة الاتحاد التنموية تجاه مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم الأحد، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لقاءً مع جوتا أوربيلينين مفوضة الاتحاد الأوروبى للشراكات الدولية.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الجانبين ناقشا فرص التعاون المتبادل، وسياسة الاتحاد الأوروبى التنموية تجاه مصر.
ووصف المتحدث الرسمى الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى بأنها "شراكة ممتدة بين الجانبين".
ويقوم وزير الخارجية سامح شكرى حاليا بزيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل.