شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفتتح معرض شباب الخريجين بالمعادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح منذ اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، معرض Happy Home للأثاث والديكورات المنزلية بأسعار إقتصادية مصنعة بأيدى الشباب والأسر المنتجة، والتابع لجهاز تشغيل شباب الخريجين التابع لمحافظة القاهرة، أمام كارفور المعادي بحضور المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

ويأتى ذلك استمرارًا لاحتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى 1052 وتنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بدعم المنتج المصرى وتوفير فرص تسويقية متنوعة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشجيعًا للشباب على ريادة الأعمال والعمل الحر.

وأكد محافظ القاهرة، أن الرئيس السيسي وجه بدعم المنتج المصرى وتوفير فرص تسويقية متنوعة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشجيعًا للشباب على ريادة الأعمال والعمل الحر.

وتحتفل محافظة القاهرة بعيدها القومى الذى يوافق ذكرى مرور 1052 عام على تأسيسها على يد القائد جوهر الصقلى عام 969 م في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن احتفال القاهرة بعيدها القومى يأتى متزامنًا مع احتفال المواطنين بذكرى ثورة 30 يونيو التى أعادت للشعب المصرى كرامته وكانت سببًا فى القيام بحركة بناء وتغيير ضخمة على كافة الأصعدة تضافرت فيها جهود الشعب وتكاتفه مع قيادته السياسية الحكيمة.







