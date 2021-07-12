شكرا لقرائتكم خبر عن "عمليات المعلمين" تتابع حالة مراقب بالثانوية أصيب بأزمة صحية أثناء الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية، المخصصة لمتابعة أحوال المعلمين خلال امتحانات الثانوية العامةـ بلاغا صباح اليوم الإثنين، بشأن إصابة معلم من المكلفين بأعمال المراقبة فى إحدى لجان سير امتحان الثانوية العامة بإدفو فى أسوان بأزمة صحية مفاجئة، وتم نقله إلى مستشفى إدفو العام.

وقال محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، رئيس غرفة عمليات النقابة، في بيان، إنه تم تكليف اللجنة النقابية للمعلمين بإدفو بمتابعة الحالة الصحية للمعلم، وتوفير الرعاية اللازمة له، وأنه تم نقله إلى مستشفى إدفو العام بعد تعرضه لأزمة قلبية.

كان خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، قرر تشكيل غرفة عمليات مركزية بالنقابة العامة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة برئاسة محمد عبدالله الأمين العام للنقابة العامة للمهن التعليمية، موضحا أن غرفة العمليات المركزية، ستتواصل بشكل مستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بمختلف أنحاء الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين داخل لجان الامتحانات وفى الاستراحات والوقوف على توفير اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات.

وأكد "الزناتي" أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية ، بتوفير كافة سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم في جو مستقر، والإطمئنان على اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المعلمين طوال فترة الامتحانات .