شكرا لقرائتكم خبر عن رصف البر الغربى لطريق المريوطية وإصلاح هبوط أرضى بالحوامدية فى الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة أعمال تطوير ورصف عددا من المحاور المرورية الهامة والرئيسية في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة الطرق لإحداث سيولة مرورية لتطوير منظومة الطرق بالمحافظة، وفي ذلك الإطار تم استكمال رصف الطبقة السطحية بالبر الغربي لطريق المريوطية في المسافة بين شارع ترسا وحتي شارع العروبة بمتابعة المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق.

وفى سياق آخر، تابع إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن معالجة الهبوط الأرضي للصرف الصحي بمنطقة المركز الطبي بمدينة الحوامدية بإجمالي مساحة تقدر 65 مترا، كما تم الانتهاء من معالجة 5 هبوطات للصرف الصحي بشارع الساحة بمدينة الحوامدية بأجمالي مساحة تقدر 220 مترا.

ووجه نائب المحافظ بالانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لنهو الأعمال لتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وتفقد نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه المهندس مجدي محب رئيس مدينة الحوامدية محيط لجان أمتحانات الثانوية العامة بمدينة الحوامدية وشملت لجان مدرسة الحوامدية الثانوية بنات ومدرسة الشهيد محمد طلعت عبدالوارث الأعدادية لمتابعة الحالة العامة للنظافة والأشغالات بمحيط اللجان.

واطمأن نائب المحافظ على إجراءات تأمين اللجان من الخارج وتيسير حركة المرور بالشوارع بمحيط اللجان واتخاذ كافة الأجراءات اللازمة لتوفير الأجواء المثالية للطلاب لأداء الأمتحانات مشددا على منع تواجد الباعة الجائلين ومنع توقف أي سيارات أو مركبات في محيط اللجان.

























