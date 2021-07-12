شكرا لقرائتكم خبر عن جروبات الغش توهم طلاب الثانوية بإجابة الامتحان مقابل 500 جنيه.. والتعليم: نصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت جروبات الغش ابتزاز طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، حيث زعمت عدة جروبات على تطبيقات مختلفة " الواتس وتليجرام والفيس بوك" منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة2021، قدرتها على توصيل الأسئلة وإجاباتها الى طلاب الثانوية العامة أثناء عقد الامتحانات، وطالبت الجروبات من الطلاب دفع مبلغ فورى يبدأ من 300 حتى 500 جنيه للمادة الواحدة مقابل حصول الطالب على الإجابات كاملة أثناء عقد الامتحان.

مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن الوزارة تتابع كل هذه الصفحات ويتم إبلاغ الجهات المختصة بها لغلقها، مشيرة إلى أنه فى حالة قدرة صفحات الغش على خروج الامتحان بعد انطلاقه فإن قدرة فريق الغش الإلكترونى بغرفة عمليات الوزارة على تحديد الطالب المسئول عن التصوير والتحقيق معه وضبطه يجعل الاستفادة من محاولات الغش نادرة، وبالتالي لا يحب على الطلاب الانسياق أو تصديق هذه الصفحات لأن ما تقوم به عبارة عن نصب وابتزاز لأموال أولياء الأمور والطلاب.

وتابعت المصادر: لو نجح أى طالب فى الاستفادة من الغش وهذا أمر غير مقبول، سيحصل على عدد قليل من الإجابات قد تؤهله للنجاح وليس للمجموع، قائلة: الطالب المجتهد لن يلتفت لهذه الأمور لأنها قد تضيع وقته ومجهودة.

طلاب بالثانوية العامة، بلجنة مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، أكدوا عدم متابعتهم لهذه الجروبات لعدم الثقة بها وحرصا على مستقبلهم، متابعين: بنذاكر وبنعمل اللى علينا والتوفيق من عند ربنا".

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .