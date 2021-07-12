شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: تطوير الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت إدارة الوافدين بالجامعة رحلة إلي ركن فاروق بحلوان للطلاب الوافدين تحت إشراف كل من، الدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة الوافدين بالجامعة، والدكتور محيى سامي الشباسي نائب مدير إدارة الوافدين بالجامعة، وذلك استمرارا لتنفيذ شعار ادرس في مصر وتعرف على معالم مصر الذي أطلقه الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وبرعاية الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، فى بيان، إننا نولي اهتمامًا كبيرا بالطلاب الوافدين ونعمل على تطوير منظومة الخدمات المقدمة لهم لتسهيل فترة دراستهم لتلقي العملية التعليمية بسهولة ويسر خلال دراستهم في مصر فضلا عن ذلك يجب أن نعى أن الاهتمام بالوافد وتعريفه بمعالم مصر المختلفة السياحة منها والاثرية والتاريخية واجبا تثقيفياً ووطنياً، موضحا أن الوافدين سفراء لمصر فى بلادهم بعد انتهاء دراستهم وعودتهم إلى بلادهم والجامعة تشجع وتدعم الاهتمام بالوافدين ورعايتهم كأبناء الوطن الواحد.

فيما أكدت الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة لا تكل في تقديم كافة الخدمات التي من شأنها تحقيق راحة الطلاب الوافدين بصورة تليق بمكانة مصر بين دول العالم.

وقال الدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة الوافدين، إن الإدارة تعني بآليات تنفيذ شعار ادرس في مصر واعرف مصر عن طريق تنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية، وتقديم الإرشادات اللازمة للطلاب، وزيارة معالم مصر للتعرف عليها.

وزار الطلاب أهم المعالم الموجودة باستراحة الملك فاروق من حجرة الملك فاروق والملكة ناريمان ومجموعة قيمة من المقتنيات الملكية من أثاث، وتحف، وتماثيل، ولوحات وخزف وحلي وغيرها من التحف والمقتنيات القيمة، وقد التقط الطلاب العديد من الصور التذكارية، وخلال الزيارة أبدى الطلاب الوافدين سعادتهم بهذا المنظر الجميل وانبهارهم بما تتضمنه استراحة الملك فاروق من إرث حضارى وثقافي، وبنهاية الرحلة استمتع الطلاب بالجلوس على النيل وحديقة الاستراحة وبالطبيعة الخلابة والجو الجميل.

ويعد ركن فاروق من أهم الاستراحات الملكية التي بدأ تشييدها في عام 1941 م، وافتتحها الملك فاروق في 5 سبتمبر عام 1942 م، وتبلغ المساحة الكلية للمبنى والحديقة حوالي 11600م٢، وصممت الاستراحة على شكل قارب على شاطئ النيل، كما يوجد بها مدرجات حجرية على الشاطئ استخدمت للجلوس والاستمتاع بمنظر النيل والصيد، وكان المرسى النهري مصمماً لاستقبال اليخوت والسفن الكبيرة، أما الحديقة فتزينها برجولة خشبية بها زهريات وأحواض زرع من الحجر الجيري، كما تضم هذه الحديقة 33شجرة مانجو من نوع تندر زراعته في مصر جلب للقصور الملكية من ألبانيا.

استمرارا لتنفيذ شعار ادرس في مصر وتعرف على معالم مصر الذي أطلقه الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وبرعاية الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،