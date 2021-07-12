شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يطالب وزارة العمل فى قبرص بتعويض العمالة المصرية ضحايا حرائق أودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب جبالي المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وزارة العمل والهجرة فى قبرص بمراجعة العقود الخاصة بالعمال المصريين والخاصة بالعمل، وتحديد حقوقهم من أجل الحفاظ عليها، داعيا في الوقت ذاته إلى سرعة صرف تعويضات مالية لأسر العمال الموسميين الأربعة المصريين الذين فقدوا حياتهم منذ أيام قليلة في الحريق المدمر الذى دمر الأرواح والمنازل في منطقة أودو.

وتقدم المراغى، فى بيان للاتحاد، اليوم الإثنين، باسم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بخالص العزاء إلى أسر العمال ضحايا حادث حرائق قبرص.

وأوضح اتحاد العمال، أن ضحايا الحادث الأليم هم: مرزوق شادى مرزوق، ميلاد فاروق، عزت سلامة جوزيف وماجد نبيل يونان، وتبلغ أعمارهم 35 و 29 و 28 و 24 عاما، ووصل أثنان منهم إلى قبرص لأول مرة في 5 مايو من هذا العام، وواحد في مارس، بينما عمل الأخير فى قبرص في فترات الصيف خلال الأربع سنوات الماضية.

وأضاف: وأفادت التحقيقات الأولية أن مواطنا من العمال الأربعة تحدث إلى أحدهم قبل وقوع المأساة وقيل له إن سيارتهم سقطت فى واد بينما كانوا يحاولون الهروب، مما أجبرهم على الفرار سيراً على الأقدام، وأنه تم العثور على جثثهم المتفحمة في وقت لاحق على بعد حوالي 400 متر من مكان العثور على السيارة في"أودو" وليس بالقرب من بعضها البعض.