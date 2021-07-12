شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الثروة الحيوانية ينفذ 350 قافلة توعوية بأسواق الماشية خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لشئون الطب البيطرى ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، إنه تم تنفيذ أكثر من 350 قافلة إرشادية وتوعوية بيطرية، في أسواق الماشية بالمحافظات المختلفة، منذ مارس الماضى وحتى الآن، لتوعية المربيين بأهمية التأمين على ماشيتهم، والمزايا التي يمنحها الصندوق لهم.

وأشار صابر الى أن ذلك يأتى تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواصل الدائم والمستمر مع مربي الثروة الحيوانية، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية.

وتابع أنه تم تنفيذ تلك القوافل بأسواق الماشية والمفتوحة بقرارات الإدارة المحلية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض الوبائية، لافتا إلى أنه تم استعراض المزايا التي يمنحها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربيين، وفوائد التأمين الصحي على الماشية ومميزاتة والطرق السليمة لتربية الماشية، فضلا عن أهم الأمراض الحيوانية وطرق الوقايه منها والعلاج.