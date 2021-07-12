سامح شكرى يبحث مع نظيره الرومانى دفع التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩ اليوم الاثنين، ببروكسل مع نظيره الرومانى ⁧‫بوجدان أوريسكو‬⁩ سُبل دفع التعاون الثنائى بين البلديّن والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

كان شكري قد شارك فى وقت سابق اليوم فى إفطار عمل مع وزراء خارجية ⁧‫الاتحاد الأوروب‬ى فى بروكسل حيث تم تناول ملفات التعاون الثنائي وقضايا هامة من بينها سد النهضة‬⁩ وعملية السلام وليبيا.