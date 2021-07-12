شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تُعلن زيادة تردداتها بين القاهرة وكل من مدينتى أسمرة وبيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية عن زيادة تردداتها بين مدينتي القاهرة وأسمرة عاصمة دولة أريتريا، لتكون بمعدل رحلتين أسبوعيًا اعتبارًا من 18 يوليو 2021 يومي الأحد والخميس، يأتي هذا في ضوء اهتمام الشركة الوطنية بتعزيز شبكة خطوطها الجوية وتوفير الربط والتكامل بين نقاطها حول العالم.

وكذلك أعلنت الشركة عن زيادة تردداتها بين مدينتي القاهرة و بيروت عاصمة دولة لبنان لتكون بمعدل 12 رحلة أسبوعياً اعتبارًا من 22 يوليو 2021.

ومن المخطط أن تٌسير مصر للطيران رحلاتها إلى الوجهتين باستخدام أحدث طرازاتها من طرازات الآيرباص A320 Neo المزودة بشاشات شخصية وخدمات الإنترنت Wi-Fi والبوينج B737-800.