شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشهد إطلاق المعسكر الخامس لأبناء المصريين بالخارج فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن انطلاق المعسكر الخامس لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس، بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين 12 يوليو ويستمر حتى 17 يوليو الجاري.

وتشارك وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد في فاعليات أولى أيام المعسكر، حيث صرحت الوزيرة بأن المعسكر هذه المرة يأتي استكمالا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن الأديبة سماح أبو بكر عزت ضيفة شرف هذا المعسكر، فهي واحدة من كبار الكُتاب المتخصصين في أدب الطفل والأسرة، وأن تعاون الوزارة معها يأتي في إطار دعم مبادرة "اتكلم عربي" والارتقاء بها والتي تستهدف الأطفال المصريين المقيمين بالخارج، خاصة بعد أن حظيت المبادرة برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن المعسكر مخصص للأطفال من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج؛ لتعميق الانتماء والحس الوطني في نفوسهم، فضلا عن الترويج لمعالم مصر السياحية وما تتمتع به من أمن وأمان، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدًا عن أي إشاعات مغرضة يتم تداولها، وذلك إلى جانب مشاركة عدد من أبناء شهداء الوطن في هذا المعسكر، مؤكدة أن آبائهم هم أبطال مصر الذين سطروا ملاحم وطنية ستظل محفورة في تاريخ هذا الوطن العظيم.