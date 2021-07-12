شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 3 رحلات أسبوعيا بين القاهرة ومسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، أنه في ضوء التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بسلطنة عمان بشأن السماح بدخول المسافرين من جمهورية مصر العربية الي أراضي السلطنة، توجه مصر للطيران عناية عملائها بأن الشركة تُسير في الوقت الحالي 3 رحلات أسبوعياً بين القاهرة ومسقط.

كما تُهيب شركة مصر للطيران بعملائها ضرورة الالتزام بالضوابط الصحية للسفر بين القاهرة ومسقط والتي يمكن مراجعتها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني egyptair.com أو الاتصال بمركز الاتصالات 1717 داخل مصر.