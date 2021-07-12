شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تنظم ورشة عمل تدريبية فى مجال تنمية الريف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، اليوم، ورشة عمل تدريبية في مجال تنمية الريف المصري، بالتعاون مع المركز الإقليمى للإصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى الشرق الأدنى CARDNE.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، إن الدورة التدريبية تستمر فعالياتها لمدة ثلاثة أيام، ستتناول عددا من الموضوعات، والتي يأتي على رأسها: مفهوم وأسس التنمية الريفية، وأساليب وآليات الحماية الاجتماعية، فضلا عن المشروعات الصغيرة ودور الشباب في التنمية الريفية.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا خلال ورشة العمل، تناول معوقات التنمية الريفية، وكيفية التغلب عليها، فضلا عن المتابعة والتقييم لمشروعات التنمية الريفية، كذلك مبادرة حياة كريمة والعدالة الاجتماعية في الريف المصري، إضافة إلى سبل تطوير الخدمات الزراعية بقرى الريف المصري في إطار مبادرة الرئاسة "حياه كريمة"، كذلك المجمعات الخدمية بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

ويشارك فى فعاليات الورشة عددا من الباحثين بمركز البحوث الزراعية، والجامعات المصرية في مجالات التنمية الريفية، والارشاد الزراعي.