شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إعلام القاهرة تنظم مائدة مستديرة وتناقش ميثاق شرف للإعلام الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة مائدة مستديرة بعنوان "نحو ميثاق شرف للإعلام الرقمي"، في الثانية بعد ظهر اليوم الاتنين، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السادس والعشرين لكلية الإعلام حول الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي: مسارات للتكامل والمنافسة، الذى يقام يومى 11-12 يوليو الحالي.

يقام المؤتمر تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامعة القاهرة، وبرعاية إعلامية تحت مظلة الهيئة الوطنية للإعلام، وسوف يترأس المؤتمر الدكتور هويدا مصطفي عميدة الكلية، التي ترأس أيضا المائدة المستديرة، وتدير المائدة الدكتورة ليلي عبد المجيد، ويشارك فيها نخبة متميزة من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وأساتذة الإعلام ويتولى خالد البرماوى مهمة مقرر الحلقة.

ويشارك فى المائدة المستديرة، الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، والدكتور محمود مسلم رئيس تحرير الوطن ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، وعلاء الغطريفي، وعبد اللطيف المناوي رئيس تحرير المصري اليوم، وماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام، وجمال الشناوي رئيس تحرير بوابة اخبار اليوم، بالإضافة إلي الاساتذة وجدي زين الدين رئيس تحرير الوفد، وأحمد صبري رئيس تحرير موقع صدي البلد، وخالد ناجح رئيس تحرير بوابة دار الهلال، وأيمن عبد المجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف ووكيل نقابة الصحفيين، وهاني لبيب رئيس تحرير موقع مبتدأ، و محمد الباز رئيس مجلسى إدارة وتحرير الدستور، ومحمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع إعلام دوت كوم، وأيمن عدلي رئيس لجنة التثقيف والتدريب بنقابة الإعلاميين.

ويشارك في المائدة الدكتور محمود علم الدين الاستاذ بقسم الصحافة ووكيل الكلية الأسبق، والدكتور حسين ربيع، والدكتور عثمان فكري المدرس بكلية الإعلام.

وتناقش المائدة التي تقام بقاعة المؤتمرات بالكلية، إضافة للمشاركة أونلاين عبر زووم، عددا من المحاور هي: الممارسات الأخلاقية للاعلام الرقمي، والضوابط المهنية للإعلام الرقمي، وحرية الرأي والتعبير في الإعلام الرقمي، وتطرح المائدة للمناقشة والتطوير مبادرة تتمثل في مسودة مشروع لميثاق شرف مهني للإعلام الرقمي ككود مهني وأخلاقي بهدف طرح الرؤي التي تجعل هذا المشروع صالحا للتطبيق العملي في مختلف الصحف والمواقع الإلكترونية.