شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يلتقى مدير المركز دراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة "أكساد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بالدكتور نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء استعرض عبد العاطى المجهودات الكبيرة التى تقوم بها الوزارة لترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وذلك في ظل ما تواجهه مصر من شح مائى وتحديات عديدة، مشيراً لقيام الوزارة بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، ومشروع تأهيل المساقى بهدف تحقيق عملية تطوير شاملة للمجارى المائية، بالإضافة لتشجيع المزارعين على التحول لاستخدام نظم الرى الحديث في أراضيهم، واستخدام تطبيقات الرى الذكى، نظراً لدورها الهام في ترشيد استخدام المياه، وزيادة انتاجية المحاصيل وتقليل تكاليف الإنتاج .

وتطرق اللقاء إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في ادارة المنظومة المائية، من خلال مركز التنبؤ بالفيضان ووحدة النظم الجغرافية ومنظومة الرصد الآلى اللحظي "التليمتري"، ومنظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة، بالإضافة للإمكانيات التدريبية المتميزة التى يمتلكها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات.

كما توجه عبد العاطى بالدعوة لمركز "أكساد" للمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده في شهر أكتوبر القادم.