شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. تصوير الأسئلة داخل اللجنة يحرمك من الامتحان عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل انطلاق امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة العلمية فى العاشرة من صباحاً اليوم، حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب من تصوير الأسئلة والغش، مشددة على أن تصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش يعرض الطالب للحرمان عامين من الامتحان، موضحة أنه لا يستفيد اى طالب من محاولات الغش ويجب أن يحرص الجميع على مستقبلهم لأن قانون مكافحة الغش سوف يطبق على الجميع بلا رحمة.

وأكدت الوزارة أنه تم حرمان طلاب من الامتحانات لمدة عامين بسبب اشتراكهم فى تصوير أسئلة امتحان اللغة العربية على مدار اليومين الماضيين.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .