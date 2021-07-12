شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يشارك فى إفطار عمل مع وزراء الخارجية الأوروبيين لمناقشة التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وزير الخارجية سامح شكرى صباح اليوم الاثنين، فى إفطار عمل مع وزراء خارجية ⁧‫الاتحاد الأوروبى فى بروكسل لتناول ملفات التعاون الثنائى وقضايا مهمة من بينها سد النهضة‬⁩ وعملية السلام وليبيا.