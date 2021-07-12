شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يشارك فى إفطار عمل مع وزراء الخارجية الأوروبيين لمناقشة التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك وزير الخارجية سامح شكرى صباح اليوم الاثنين، فى إفطار عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل لتناول ملفات التعاون الثنائى وقضايا مهمة من بينها سد النهضة وعملية السلام وليبيا.
أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وأضاف حافظ "علاقات استراتيجية تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي".
يقوم شكري حاليا بزيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.