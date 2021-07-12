شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 92% بالسواحل الشمالية.. تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة إلى الجمعة 16 يوليو 2021، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة حتى الجمعة المقبل:

- القاهرة والوجه البحرى:

العظمى ليلا 80 - 82

الصغرى نهارا 30 - 35

- السواحل الشمالية:

العظمى ليلا 90 - 92

الصغرى نهارا 40 - 45

- جنوب سيناء:

العظمى ليلا 55 - 60

الصغرى نهارا 30 - 35

- شمال الصعيد:

العظمى ليلا 40 - 50

الصغرى نهارا 25 - 30

- جنوب الصعيد:

العظمى ليلا 30 - 35

الصغرى نهارا 15 - 20