شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير شارع البنوك بالبساتين وميدان الجامع بالمعادى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عدة مناطق جنوب القاهرة، تحت إشراف المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خلال الفترة السابقة، أعمال تطوير شملت تطوير ورفع كفاءة وتشجير لعدة ميادين وشوارع وزيادة المساحة الخضراء.

وينشر ”الخليج 365” أهم ما تم تنفيذه في المنطقة الجنوبية خلال الـ 3 أشهر الماضية:

1. إزالة منطقة بطن البقرة احدي البؤر العشوائية وتم تسكين 1960 أسرة بالأسمرات.

2. حصر سكان منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة تمهيدا لتسكينهم بالوحدات البديلة الآدمية .

3. إعادة تطوير ورفع كفاءة سوق توشكي بنطاق حي حلوان.

4. إعادة رفع كفاءة وتطوير شارع عبد المجيد اللبان بحي السيدة زينب .

5. تطوير شارع كورنيش النيل الرئيسي وتركيب وتجميل أعمدة الإضاءة بكافة أحياء المنطقة الجنوبية الواقعة علي كورنيش النيل .

6. تحويل ميدان الجامع بزهراء المعادى من موقف عشوائي لسيارات السرفيس إلي نموذج مضيء.

7. تطوير شارع امتداد كارفور "شارع البنوك".

8. تطوير شارع ومحور الجزائر.