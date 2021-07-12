شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن أسعار اللحوم المجمدة والطازجة والخراف الحية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية في نقاط محددة:
طرح اللحوم الطازجة السودانى بسعر 85 جنيها للكيلو.
طرح اللحوم المجمدة البرازيلي بسعر 65 جنيها.
طرح الخراف الحية بسعر 65 جنيها للكيلو القائم.
طرح اللحوم الضأن السودانى المبردة بسعر 95 جنيها للكيلو.