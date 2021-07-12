تعرف على أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن أسعار اللحوم المجمدة والطازجة والخراف الحية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية في نقاط محددة:

القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية