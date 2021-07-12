شكرا لقرائتكم خبر عن موقع الكنيسة الأرثوذكسية يوضح كيفية لقاء البابا تواضروس للأسر المسيحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الموقع الإلكترونى للكنيسة الأرثوذكسية أن لقاء قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مع أبنائه من كل الإيبارشيات هو خدمة يقدمها الموقع.

وأوضح الموقع أنه توقف عن قبول الطلبات الجديدة الآن لحين تلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات المقدمة، ويرسل الموقع رسالة على الإيميل الشخصى ورسالة نصية إلى مقدم الطلب بحسب ترتيب الإرسال.

وذكر الموقع أنه استقبل حتى الآن 9 آلاف طلب لقاء للبركة تمت تلبية 96 منها فقط، لذلك تم وقف تقديم الطلبات لحين تلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات، ويعد الموقع بإنجاز أكبر عدد ممكن من اللقاءات خلال الفترة المقبلة.