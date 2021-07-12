محاكمة ٢٢ متهمًا في قضية اللجان النوعية بحلوان.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طواريء، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، محاكمة 22 متهم من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، وجاءت أحداثها على إثر فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة، وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.

وقدمت النيابة العامة 4 مظاريف صغيرة الحجم تحتوي على أسطوانات مدمجة تتضمن صور للمجني عليه وليد أحمد علي رشدي، ومحادثات هاتفية للمتهمين ومقطع مصور لتمثيل جريمة القتل، وأسطوانة تحتوي على صورة منسوخة من القضية رقم 5 لسنة 2016 جنايات العسكرية.