شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة 84 سنة بمطروح تؤدى امتحان محو الأمية وتنصح الجميع بالتعلم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسة ”الخليج 365” حالة تثير الإعجاب لسيدة "84 سنة" من محافظة مطروح، أثناء تأديتها لامتحان محو الأمية، داخل مقر فرع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية، بحضور عادل مسلم رئيس الفرع، وحفيدة السيدة، التى ساعدتها فى محو أميتها، ضمن مشروع تخرجها من كلية التربية قسم الطفولة المبكرة، وحضور أساتذة من الجامعة.



سيدة عجوز تؤدي امتحان محو الامية

وأكد الدكتور أيمن مصطفى عبد القادر عميد كلية التربية، والدكتور محمد أبو بكر المدير التنفيذى لوحدة محو الأمية بجامعة مطروح، أنهما حضرا امتحان السيدة العجوز للحصول على شهادة محو الأمية، لكونها حالة متميزة وتشجيعا للطلاب على المزيد من المشاركة المجتمعية، بالمساهمة فى محو أمية غير المتعلمين، وتعزيزا لدور جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، الذى يولى اهتماما خاصاً لتنفيذ بروتوكول التعاون مع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية، من خلال مشاركة الطلاب فى محو أمية غير المتعلمين فى محيطهم الاجتماعي.



الحاجة سميرة رجب 84 عاما وتمحو اميتها

وأدت الحاجة سميرة رجب مرسى " 84 سنة " الامتحان بيسر وتمكن، وإجادة الكتابة، لقطعة الإملاء، التى أملتها عليها هالة محمد السيد مسئولة الامتحان بفرع محو الأمية، والتى أشادت بتميز الحاجة سميرة وقدرتها على الكتابة والقراءة بيسر، خاصة وهى فى هذا السن المتقدم.

وقالت الحاجة سميرة، إنه كان لديها رغبة فى تعلم القراءة والكتابة، وان حفيدتها شجعتها وساعدتها على ذلك، مشيرة إلى أنها تقدمت لامتحان محو الأمية لأول مرة، وأشادت بالخدمات التى يقدمها فرع محو الأمية.



كبر السن لم يمنع سميرة رجب من التعلم

ووجهت صاحبة الـ 84 عاما، النصيحة للشباب والكبار ممن لا يجيدون القراءة والكتابة، بالتعلم ومحو أميتهم.

وقالت الطالبة شيماء صابر التى علمت جدتها القراء والكتابة، أنه بعد توقيع بروتوكول التعاون بين جامعة مطروح وهيئة تعليم الكبار، قررت أن تكون مشاركتها من خلال مساعدة القريبين منها، فعرضت على جدتها ورحبت بالفكرة، واهتمت بالتعلم وأحبته، وكن عندها قابلية واهتمام وتطورها كان سريعا فى القراءة والكتابة.



اساتذة جامعة مطروح يشهدون امتحان محو امية سيدة عجوز

وأكد عادل مسلم رئيس فرع محو الأمية بمطروح، أن الدكتور عاشور العمرى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وقع بروتوكولات مع جهات عدة، ومن بينها مع الجامعات، بحيث يلتزم كل طالب قبل تخرجه، بتعليم شخص من غير المتعلمين، مشيراً إلى أن الجامعات بدأت فى هذا العمل قبل عامين، وأن جامعة مطروح بدأت هذا العام، وخلال الفترة الماضية بدأ الطلاب تدريس وتعليم غير المتعلمين، ويجرى خلال هذه الفترة إجراء الامتحانات، مشيراً إلى أن الفئة الأكثر إقبالا على التعلم ومحو أميتهم، من أصحاب الأعمار المتوسطة من هم فوق الـ 40 عاما وهناك أيضا من كبار السن، فى حين إقبال الشباب هو الأقل.



اساتذة جامعة مطروح يشهدون امتحان محو امية سيدة عجوز

وأضاف " مسلم " أنه يتم فتح فصول لمحو الأمية فى المناطق المختلفة، مع مراعاة أن تكون هناك فصول للسيدات وتدرس لهم وتمتحنهن سيدات.