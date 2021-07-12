شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزيرة الصحة: مصر تتجه إلى الاكتفاء الذاتى من اللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزارة الصحة للأبحاث، إن هناك اتفاقيات على تصنيع عديد من اللقاحات سواء الخاصة بكورونا أو بالأطفال داخل مصانع فاكسيرا، مشددة على أن مصر تتجه إلى الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، وأن مصر فى طريقها للحصول على لقاح فايزر وجونسون آند جونسون.

وأضافت خلال مداخلتها ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، تقديم الإعلامى يوسف الحسينى، أن مصر ومنذ الوهلة الأولى وهي تطرق كافة الأبواب من أجل الحصول على اللقاحات، ومصر لم تترك لقاح إلا و طرقت أبوابه للحصول عليه، ومصر ستشهد تغطية مكثفة من حيث لقاحات كورونا بداية من شهر أغسطس القادم، مضيفة: مصر صنعت بالفعل اللقاح الصيني وجار الاتفاق على تصنيع اللقاح الروسى".

وتابعت: أن مصر تسعى منذ بداية الجائحة لتسبق العالم فيما يخص فيروس كورونا وتوفير اللقاحات، مضيفة أن الأمل الوحيد للتحكم في جائحة كورونا هو توفر اللقاحات الأمن والفعالة.