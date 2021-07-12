شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الرقمية.. تعرف على كيفية استخراج تصاريح العمل إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم استحداث خدمة إرسال تصريح العمل إلكترونياً بكافة منافذ الجمهورية مع إخطار المواطن بحصوله على تصريح العمل عبر رسالة نصية ترسل على هاتفه بالتوازى مع إخطار كافة المنافذ بها التصريح إلكترونياً، بما يتماشى مع المنظومة الرقمية للدولة، وبالتالى يسمح لهم بالمغادرة دون شرط حملهم التصريح الورقى، ويمكن للمواطن تجديد تصريح العمل عن طريق موقع وزارة الداخلية على الإنترنت.

يأتى هذا فى ضوء سعى وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق، نحو ارتياد آفاق تحديث وتطوير كافة جهات الوزارة لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن، حرصاً على تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية للمواطنين فى سهولة ويسر وبجودة واتقان.

وأكدت وزارة الداخلية أن ذلك جاء فى إطار استراتيجية ترتكز فى أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمنى الفعال، من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة أعمال التحديث والتطوير لكافة الخدمات، وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف استحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التى تشهدها البلاد.