إدمان انتهى بالغرق.. التحريات ترصد اللحظات الأخيرة لمصرع شقيق رامي صبري بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خلصت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في غرق شقيق المطرب رامي صبري بترعة المريوطية بمركز البدرشين جنوب المحافظة، اليوم الأحد.

وأكدت التحريات أن الشاب صاحب الـ٣٤ سنة لم يتحمل حبسه بمصحة لعلاج الإدمان فقرر الهروب في اليوم التالي لوصوله.

البداية تعود إلى تلقي العميد حسام لافي مأمور مركز البدرشين إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق بترعة المريوطية.

على الفور وجه العميد أحمد الوتيدي رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ بالتنسيق مع الإنقاذ النهري.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن الشاب يدعى "كريم صبري" يبلغ من العمر 34 سنة، وهو شقيق مطرب شهير، كان يعاني من إدمان مخدر الهيروين.

أمس السبت وعلى غير رغبته، تم إيداع الشاب إحدى المصحات بنطاق دائرة المركز؛ أملا في علاجه وطرد تلك السموم من جسده.

قبل غروب شمس الأحد، تسلق الثلاثيني سور المصحة، ولاذ بالهرب ليتبعه أفراد الأمن الإداري والمشرفين لكنه أسرع بالقفز بمجرى ترعة المريوطية ليلقى حتفه غرقا.

وتم انتشال الجثة وإيداعها المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.