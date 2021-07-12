مرور الجيزة: غلق جزئي لمطلع كوبري ١٥ مايو لمدة ٥ ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق جزئي لمطلع كوبري ١٥ مايو اتجاه القاهرة.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم إجراء صيانه الفاصل العرضي الخاص بمطلع كوبري ١٥ مايو (المطلع الثاني أمام مسجد المغفرة) القادم من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية باتجاه مناطق محافظة القاهرة.

الأعمال سوف تستلزم إجراء غلق جزئي لمطلع كوبري ١٥ مايو ( القادم من ميدان سفنكس) و شارع جامعة الدول العربية باتجاه مناطق محافظه القاهرة (المطلع الثاني أمام مسجد المغفرة غدا الاثنين ابتداء من الساعة ١٢ صباحاً حتى الساعة ٥ صباحاً دون تعطيل الحركة المرورية.

الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة نشرت اللوحات الإرشادية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل و نشر الخدمات المرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.