شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى ينظم ندوة ثقافية للتوعية بالمشكلة السكانية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حى الدقى بالجيزة اليوم الأحد، ندوة ثقافية للتوعية بالمشكلة السكانية تحت عنوان "خلفتك مسئوليتك.. احسبيها صح" وذلك فى منطقة أولاد علام تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، وبمشاركة العديد من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية.

وأوضح رئيس الحى أنه تم اختيار هذا المكان على اعتبار سكانه من الفئة المستهدفة للتوعية بأهمية المشكلة السكانية كما تمت المبادرة بطريقة غير تقليدية حيث تم تناولها من خلال توعية رجال الدين والاغانى والعرض المسرحى ومن خلال لوحات الفن التشكيلى.

ونظم الحى الندوة من خلال عرض خدمات وزارة الصحة فى هذا المجال، وشارك فى تنظيم هذه الملحمة متطوعين تحت إشراف إدارة الشباب والرياضى وكذلك إدارة الثقافة وإدارة العلاقات العامة لحى الدقى.



ندوة محافظة الجيزة



الحضور فى الندوة



شرح توضيحى



منظمى الندوة