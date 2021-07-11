هروب انتهى بالغرق.. مصرع مدمن بترعة المريوطية في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي مدمن مصرعه غرقا بترعة المريوطية جنوب محافظة الجيزة، الأحد.

تلقى العميد حسام لافي مأمور مركز البدرشين إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق بترعة المريوطية.

ووجه العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ بالتنسيق مع الإنقاذ النهري.

تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة العياط والبدرشين، توصلت إلى أن شابا يعاني من إدمان المخدرات هرب من إحدى المصحات وألقى نفسه في الترعة.

وتم انتشال جثة الشاب، وإيداعها المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.