تجديد حبس سيدتين وعاطل 15 يومًا بتهمة التنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الدرب الأحمر، تجديد حبس سيدتين وعاطل 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم الإتجار في القطع الأثرية، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين على أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (ربة منزل – شقيقتها – نجل الثانية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) أثناء تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه "ملكهم"، وعُثر بداخله على (حفرة "قطرها 3 أمتار بعمق 17 مترا تؤدى إلى نفق سرداب طوله 8 أمتار" - كمية من الأدوات المستخدمة فى التنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.