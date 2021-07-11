هربا من الحر.. غرق عامل نظافة في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي عامل نظافة مصرعه غرقا في نهر النيل بمركز الحوامدية جنوب الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى مسول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق بمنطقة الشيخ عتمان.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري تابع لنقطة الجنوب.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة عامل نظافة يبلغ من العمر 22 سنة، تبين أنه نزل للاستحمام هربا من حرارة الجو فلقي مصرعه غرقا.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله العقيد مروان مشرف مفتشش الجنوب إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.