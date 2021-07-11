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الجنايات تقضي ببراءة متهم بالتعدي على موظفة في دار السلام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة مبيض محارة بتهمة التعدي على موظفة في دار السلام.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "مبيض محارة"، بمواقعة المجني عليها بغير رضاها، بأن تسلل للوحدة السكنية خاصتها وأمسك بها عنوة مطوقًا عنقها باستخدام قطعة قماشية بقصد منعها من الاستغاثة حتى أغشى عليها، وما أن عادت إلى وعيها حتى فوجئت بحسر ملابسها عنها وكان من شأن تلك بث الرعب في نفس المجني عليها، وشل بذلك مقاومتها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من مواقعتها بغير رضاها.

وأضاف أمر الإحالة بقيام المتهم بسرقة شاشة التلفاز المملوكة للمجني عليها وكان ذلك بواسطة الاكراه الواقع عليها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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