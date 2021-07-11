ضبط راكبة تخفي 141 قطعة ذهبية على جسدها بالمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي، في إحباط ثاني محاولة تهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، المرصعة بالذهب والاكسسوارات، أخفتها راكبة عربية الجنسية على جسدها وداخل حقائبها، فور وصولها من لبنان.

وقالت مصادر في تصريحات للصحفيين اليوم، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الشرق الأوسط ، والقادمة من بيروت ، استوقف وليد صبري رئيس قسم الجمارك في راكبة عربية عند محاولتها الخروج من الصالة ، وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مصطفي مرسي مأمور الجمرك تلاحظ له وجود ما يشتبه ان يكون مشغولات ذهبية، قام محمود عباس مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول ، بتكليف محمد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا ، مما اسفر عن وجود كمية من المشغولات الذهبية والاكسسوارات المرصعة بالاحجار الكريمة، قام أسامة دياب مدير الجمرك بتكليف نورهان فؤاد مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا ، مما اسفر عن وجود كمية اخري من المضبوطات في ملابسها بخلاف الشخصي الذي ترتديه، شكل زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك لجنة مكونة من محمد جمال واحمد عطالله مأمورا الجمرك لمعاينة المضبوطات ، والتي بلغت 141 قطعة متنوعة .

وأمر زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك ، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة ، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .