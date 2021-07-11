لتنقيح المهنة وإجراء انتخابات.. السياحة تناقش بيانات المرشدين السياحيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

ناقشت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، قاعدة بيانات المرشدين السياحيين المرخص لهم بمزاولة المهنة وتنقيحها لتكون صحيحة ودقيقة حتى يتسنى إجراء انتخابات النقابة في أقرب وقت.

وبحسب بيان، جاء ذلك خلال اجتماعها مع لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين برئاسة سمير عبد الوهاب، بحضور إيمان قنديل مساعد الوزير لشئون شركات السياحة والمشرف العام على الإدارة المركزية لشركات السياحة، والدكتور خالد شريف مستشار الوزير للتحول الرقمي، وممثلين من الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأكدت نائب الوزير، أن ملف المرشدين السياحيين يعد من الملفات المهمة التي توليها الوزارة اهتماما كبيرا، مشددة على أهمية الدور الذي يلعبه المرشد السياحي باعتباره بمثابه سفيرا لبلده حيث يقوم بإبراز المقومات المختلفة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري إلى جانب التعريف بالحضارة والتاريخ المصري العريق، فضلا عن إلقاء الضوء على النهضة الحديثة التي تشهدها مصر.

كما تم التأكيد على ضرورة تصحيح وتدقيق بيانات المرشدين السياحيين من خلال مضاهاة قاعدة بياناتهم لدى الوزارة بقاعدة البيانات لدى النقابة مع قواعد البيانات لدى الوزارات والجهات المعنية حتى يتسنى الوصول لقاعدة بيانات صحيحة ومعرفة الأعداد الصحيحة للمرشدين السياحيين المرخص لهم بمزاولة المهنة.

كما تم الاتفاق على قيام الاتحاد المصري للغرف السياحية بضم قاعدة بيانات المرشدين السياحيين إلى قواعد بيانات القطاع السياحي والتي تقوم الوزارة بإعدادها بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والجهات المعنية المختلفة.

جدير بالذكر، أن نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة كانت قد شاركت في الاجتماع الذي عقدته لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب لمناقشة مشاكل المرشدين السياحيين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي والتي من بينها قاعدة البيانات الخاصة بهم.