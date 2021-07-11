لمدة 3 سنوات.. وزير السياحة يناقش مع تحالف كندي إطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مسئولي التحالف الكندي الإنجليزي المُكلف منذ بداية عام 2021 بإعداد الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري.

جاء هذا الاجتماع للإطلاع على المسودة الثانية للاستراتيجية بعد استيفاء التحالف للملاحظات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع السابق والذي عقده منذ أسبوعين.

شارك في حضور الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومساعدي الوزير للشؤون الفنية وللترويج، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي الشركة في مصر.

وناقش الاجتماع، الإطار العام للآلية التي سيتم على أساسها تنفيذ هذه الاستراتيجية علي أرض الواقع للترويج للمقصد السياحي المصري و منتجاته المتنوعة في الأسواق السياحية المستهدفة.

وأكد فريق عمل الاستراتيجية، ضرورة إبراز المقصد المصري كمقصد نابض بالحياة جاذب لعدد كبير من السائحين من مختلف الفئات العمرية والأذواق من خلال تسليط الضوء على أن مصر مقصد سياحي آمن ومتنوع يتمتع ببنية سياحية قوية وشمس مشرقة وجو دافئ وشواطئ خلابة وحياة بحرية متميزة و حضارة قديمة متفردة و فن حديث وسينما ومسرح وحرف تراثية وأكلات مصرية تقليدية شهية وفعاليات رياضية وفنية وأثرية و ثقافية وغيرها من مصادر الجذب السياحي، بالإضافة إلى إبراز مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات.

كما أكد فريق العمل في نهاية الاجتماع، انه سيتم تسليم الاستراتيجية بنسختها النهائية قبل نهاية شهر أغسطس.

جدير بالذكر انه في اطار حرص وزارة السياحة و الآثار على إطلاق حملة ترويجية سياحية دولية لمصر في ظل المتغيرات العالمية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد تم التعاقد مع تحالف كندي انجليزي متخصص لاعداد استراتيجية إعلامية للترويج السياحي لمصر تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ في الربع الاخير من العام الجاري.

وسلم التحالف، المسودة الأولي للإستراتيجية قبل أسبوعين بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة لإعدادها من خلال دراسة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من مختلف دول العالم، وكذلك الأسواق المنافسة، كما قام التحالف بعمل استمارات استبيان تم توزيعها علي أكثر من ١٢ ألف سائح من مختلف دول العالم ممن زاروا مصر خلال الثلاث سنوات السابقة أو ممن يعتزمون زيارتها خلال الثلاث سنوات القادمة للوقوف على آراء وتوجهات السائحين، حيث شملت استمارة الاستبيان معلومات لقياس مستوي رضاء السائحين وتوصياتهم ومقترحاتهم عن المقصد السياحي المصري، ونقاط الضعف التي يجب معالجتها والعمل علي تحسينها.

وتضمنت مرحلة إعداد الدراسة عقد لقاءات مع أكثر من ٥٠ وزيراً ومسئولا حكومياً في مصر، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وبعض كبار المستثمرين والخبراء السياحيين، وعدد من أساتذة الجامعات، وقيادات وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى بعض الخبراء والمسئولين السياحيين الدوليين من خارج مصر.

وكانت لجنة المتابعة والتقييم المعنية المُشكلة بالوزارة لهذا الملف قد انتهت من مراجعة المسودة قبل عرضها في الاجتماع.