القاهرة 36.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على كل الأنحاء، مع شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بنسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الاسكندرية 31 24

وادى النطرون 35 24

طنطا 35 25

شبين الكوم 36 25

دمنهور 33 25

بلطيم 32 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 36 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 24

المنصورة 36 24

الاسماعيلية 38 23

السويس 38 25

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 37 24

نخل 36 19

نويبع 39 27

طابا 36 23

كاترين 32 19

الطور 36 25

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 27

الفيوم 38 24

بنى سويف 38 25

المنيا 38 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 40 27

أسوان 42 28

ادفو 42 28

أبوسمبل 42 29

الوادى الجديد 42 27

شلاتين 39 27

ابو رماد 38 26

حلايب 36 29

رأس حدربة 37 28