شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: استثمارات تقوية الشبكات فى الساحل ومطروح تخطت 2,1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة عملت خلال الـ 7 سنوات الماضية على تقوية وتدعيم كل شبكات الكهرباء على مستوى الجمهورية ومن بينها شبكات الكهرباء بقطاعى كهرباء مطروح والساحل الشمالى.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه خلال 7 سنوات الماضية تخطت الاستثمارات في الساحل الشمالى ومطروح 2,1 مليار جنيه خاصة أن مطروح والساحل ضمن المناطق التي يكون بها أحمال كثيرة خلال الصيف لأنها أماكن مصيف .

ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن عمليات تطوير الشبكات في مطروح والساحل شملت 12 هندسة لشبكات الكهرباء بمطروح و25 هندسة خاصة بالساحل الشمالى ، ومسئولية كل هندسة منهم تطوير المنطقة التي يشغلها الشبكة الكهربائية، لافتا إلى أن طول شبكات الخطوط الهوائية للكهرباء تخطت 2300 كيلو متر في مطروح .